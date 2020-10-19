Сьогодні, 19 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 8 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, коли ревнощі перетворюють життя сім’ї на пекло. Тетяна Прус за допомогою поліграфа намагатиметься довести своєму цивільному чоловікові, що вірна йому. Деталі читайте в матеріалі.

У восьмому випуску пройти тест на чесність спробує 40-річна Тетяна Прус із Покрова. Жінка вже 8 років живе зі Станіславом, проте з кожним роком спільне життя стає дедалі нестерпнішим. Ревнощі буквально поглинають чоловіка і змушують дружину використовувати всі можливі засоби, щоб виправдати себе, в тому числі й поліграф. Чи справді ревнощі Станіслава безпідставні? Які скелети в шафі приховує пара?

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У 8 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

Чому Тетяна краде гроші у власного чоловіка?

Чи правда, що в Тетяни були інтимні стосунки з двома чоловіками в один день?

Чому цивільний чоловік намагається всіляко контролювати свою дружину?

Чому Станіслав протягом 8 років спільного життя так і не покликав Тетяну заміж?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 8: Коли ревнощі перетворюють життя на пекло Детектор брехні 10 сезон: в 8 випуску від 19.10.2020 розбиралися, коли ревнощі перетворює життя сім'ї в пекло. Тетяна Прус спробує довести своєму цивільному чоловіку, що вірна йому

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