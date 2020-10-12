Сьогодні, 12 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 7 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, в який момент діти перестають бути дітьми і стають суперниками. Героїня випуску — 23-річна Валерія Ященко — намагатиметься довести своїй матері, що не мала інтимному зв’язку з її коханцем. Деталі читайте в матеріалі.

У сьомому випуску правду шукатиме 23-річна Валерія Ященко з Києва. Дівчина втомилася від затяжної образи матері і за допомогою поліграфа хоче довести їй, що н мала сексуальних контактів із її коханцем. Однак як насправді все було — стане відомо в програмі.

Також у випуску 32-річна Олена Соколова спробує налагодити взаємини з прийомними батьками, які відмовилися від неї в 11-річному віці.

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У 7 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

Чому мама Валерії не сприймає орієнтації своєї дочки?

Чи правда, що рідна мати Валерії хотіла продати її 70-річному чоловікові за квартиру?

Чи були сексуальні контакти у Валерії з коханцем її матері?

Яку страшну таємницю приховувала від своєї прийомної матері Олена Соколова? І чому батьки відмовилися від дівчинки в 11-річному віці?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 7: Невже рідна мати хотіла продати свою доньку за квартиру? Детектор брехні 10 сезон: в 7 випуску від 31.08.2020 розбиралися, в який момент діти перестають бути дітьми і стають суперниками і чи може мати конкурувати за чоловіка з власною дочкою?

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