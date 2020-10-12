Сьогодні, 12 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 7 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробував з’ясувати, чи може мати конкурувати за чоловіка з власною дочкою? Валерія Ященко намагається за допомогою поліграфа довести своїй матері, що не мала інтимного зв’язку з її коханцем. Детальніше читайте в матеріалі.

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23-річна киянка Валерія Ященко втомилася від тривалої образи матері і за допомогою поліграфа хоче довести жінці, що в неї не було сексуальних контактів з її коханцем. Однак як насправді все було і чи повірить мама своїй дочці? Усі таємниці розкриються тільки в програмі.

Підтримати Валерію в студію прийшли її мама Матра і кохана дівчина Тетяна.

Під час проєкту Валерія розповіла, що мама не приймає і не розуміє її орієнтації. Марта щиро сподівалася, що дочка переросте це і зможе побудувати гармонійне майбутнє з представником протилежної статі. Валерія зізналася, що в минулому фантазувала про інтимний зв’язок із чоловіком, у якого на той момент були стосунки з її мамою. Однак дівчина уточнила, що ці фантазії викликали в неї тільки посмішку і нічого більше.

Також під час випуску Дмитро Карпачов з’ясував, що Марта хотіла продати доньку 70-річному чоловікові за квартиру. Однак жінка категорично не згодна з таким формулюванням питання. Хоча зізналася, що справді хотіла, щоб Валерія вийшла заміж за чоловіка, а він в обмін повинен був купити її дочці квартиру.

Та головне запитання ― чи були інтимні стосунки у Валерії з коханцем Марти? А також які ще таємниці про своє життя розповість дівчина? Дізнайтеся всі подробиці в 7 випуску проєкту «Детектор брехні»-10.

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