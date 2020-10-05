Сьогодні, 5 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 6 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробував з’ясувати, як довести свою невинуватість, якщо ти перебуваєш під слідством. Денис Колосов — у минулому кримінальний авторитет — вирішив розповісти всю правду про своє життя і довести, що він не займався розповсюдженням наркотиків. Детальніше читайте в матеріалі.

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36-річний киянин Денис Колосов, у минулому кримінальний авторитет, хоче довести свою невинуватість у злочині. Зараз чоловік перебуває під слідством: його звинувачують у розповсюдженні наркотиків. Однак Денис стверджує, що його підставили.

Підтримати Дениса в студію прийшли його друг і кум Максим, кума Настя і колишня дружина Ярослава.

Під час проєкту Денис Колосов розповів усю правду про те, як він колись жив, а також про те, що підштовхнуло його стати членом кримінального угруповання. Герой випуску чесно зізнався у своїх злочинах. Зокрема, Денис розповів про те, що йому в минулому доводилося різати людей. Однак чоловік стверджує, що це був вимушений захід, у якому він як кримінальний авторитет повинен був показати свою значущість. Тому всі ножові поранення, які він завдав одному чоловікові, були тільки в ноги і не могли загрожувати життю.

Також Денис Колосов зробив ще одне зізнання: він звинувачує себе в смерті людини. Як розповів чоловік, кілька років тому його і ще трьох чоловіків затримали співробітники поліції за вимагання. Як глава кримінального угруповання Денис узяв усю провину на себе за умови, що його подільники будуть його підтримувати. Однак своїх обіцянок чоловіки не дотримали, і поки Денис відбував покарання за ґратами, вони були на волі. Але через деякий час один зі спільників також потрапив до в’язниці. Денис хотів «покарати» колишнього «колегу», однак той не дожив: чоловік повісився напередодні зустрічі з Денисом.

Та попри минуле і всі ті діяння, які скоїв Денис раніше, він вирішив розпрощатися з криміналом. Чоловік хоче почати життя з чистого аркуша.

Та головне запитання ― чи займався Денис Колосов розповсюдженням наркотиків і чи були вони в нього 6 травня 2017 року, коли співробітники поліції затримали його? А також які ще таємниці про своє минуле розповість молодий чоловік? Дізнайтеся всі подробиці в 6 випуску проєкту «Детектор брехні»-10.

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 6: Убивство і вимагання грошей — які ще таємниці відкриє колишній кримінальний авторитет? Детектор брехні 10 сезон 6 випуск: 36-річний Денис Колосов, в минулому кримінальний авторитет, хоче довести свою невинність у злочині: чоловіка звинувачують у поширенні наркотиків.

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