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«Детектор брехні»-10 випуск 6: одкровення кримінального авторитета

05.10.2020

Сьогодні, 5 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 6 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, чи можна довести свою правоту, якщо ти перебував під слідством. Герой випуску — колишній кримінальний авторитет Денис Колосов — вирішив розповісти всю правду про своє минуле життя і довести невинуватість у злочині, в якому його звинувачують. Деталі читайте в матеріалі.

детектор

У шостому випуску довести свою чесність і навіть невинуватість спробує 36-річний киянин Денис Колосов. Наразі чоловік перебуває під слідством, через що від нього відвернулися практично всі родичі, а його життя буквально опинилося під загрозою. Денис звернувся на «Детектор брехні», щоб урятувати себе і довести: його підставили, і він непричетний до розповсюдження наркотиків. Якою ж буде правда? Дивіться сьогодні!

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У 6 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

  • Чому Денис Колосов наразі перебуває під слідством?
  • Що змусило його стати на слизький шлях злочинності?
  • Чи доводилося Денису Колосову вбивати людей?
  • Чи зуміє Денис довести свою правоту за допомогою детектора?

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