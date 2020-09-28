Сьогодні, 28 вересня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 5 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробував з’ясувати, як довести свою правоту, особливо, якщо тебе вже втягнули у скандал. Героїнею сьогоднішнього випуску стала Юлія Панкратова. Дівчину втягнув у секс-скандал депутат Верховної Ради України. Та чи причетна вона до нього? Чи, може, Юлія — ​​жертва обставин? Детальніше читайте в матеріалі.

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31-річна одеситка Юлія Панкратова звернулася на проєкт «Детектор брехні», щоб розповісти всю правду про секс-скандал, у центрі якого вона опинилася з вини одного з депутатів Верховної Ради України. Під час роботи нардеп Ілля Кива, дивлячись на її фото з контактними даними в телефоні, поправляв причинне місце. Після того, як відео, відзняте журналістами, потрапило в мережу, дівчина втратила практично все: спокій, роботу і коханого чоловіка.

Підтримати Юлію в студію прийшли подруга Катерина і Володимир Фабіано — власник агентства, в якому дівчина працювала скаутом.

На проєкті Юлія розповіла всю правду про конкурси краси. Як стверджує дівчина, національні та світові конкурси купити неможливо, однак у комерційних заходів історія трохи інша.

Також Юлія розмірковувала про те, якими мають бути стосунки між чоловіком і жінкою. На її думку, чоловік повинен бути досить успішним і заробляти близько 10 тисяч доларів на місяць. Дівчина стверджує, що у неї дуже високі моральні цінності і вона ніколи не стане вступати в інтимний зв’язок за гроші. Однак на запитання, чи станцювала б вона топлес за 100 тисяч доларів, Юлія відповіла позитивно. Але при цьому дівчина зізналася, що протягом пів року в неї не було чоловіка. Таке одкровення практично шокувало групу підтримки Юлії, адже, на їхню думку, вона дуже вродлива й чоловіки повинні шикуватися перед нею в чергу. Однак сама героїня стверджує, що не кожен чоловік може її підкорити і в неї немає гострої потреби в сексі.

Та головне питання, чи були якісь стосунки у Юлії з депутатом Верховної Ради України Іллею Кивою? Чи знайома дівчина з ним особисто? І чому після скандалу вона втратила кохану людину? Дізнайтеся всі подробиці в 5 випуску проєкту «Детектор брехні»-10.

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