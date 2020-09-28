Сьогодні, 28 вересня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 5 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, як можна довести свою правоту, якщо тебе вже втягли в скандал. Організатор конкурсів краси Юлія Панкратова, яка з вини депутата Верховної Ради опинилася в центрі секс-скандалу, розкаже свою правду. Деталі читайте в матеріалі.

У п’ятому випуску в крісло «Детектора брехні» наважилася сісти 31-річна Юлія Панкратова з Одеси. Дівчина організовує конкурси краси і навіть увійшла в топ-100 найуспішніших жінок України. Але рік тому український депутат втягнув Юлію в скандал просто в залі Верховної Ради. Після того, як зняте журналістами відео потрапило в інтернет, Юлія втратила не тільки репутацію, а й спокій, роботу та кохану людину. Проте чи справді дівчина виявилася лише заручницею ситуації? Це з’ясують у студії проєкту.

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У 5 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-10 ви дізнаєтеся:

Чому Юлія Панкратова наважилася прийти на проєкт «Детектор брехні»?

Які стосунки насправді пов’язують Юлію Панкратову і депутата Верховної Ради Іллю Киву?

Чи можна купити перемогу на конкурсах краси і якщо так, то скільки це коштує?

Скільки коштує приватний танець топлес від Юлії Панкратової?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 5: Кого і за скільки купують депутати Верховної Ради України? Детектор брехні 10 сезон: в 5 випуску від 28.09.2020 Юлія Панкратова, яка з вини одного з депутатів Верховної Ради виявилася в центрі секс-скандалу, розповість свою правду

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