«Детектор брехні»-10 випуск 4: Одкровення поліамора
Сьогодні, 21 вересня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 4 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, чи правда, що поліаморія — це насамперед чесність щодо коханої людини? Чи це самообман, який просто рятує від самотності? Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся, що штовхає людей у поліаморні стосунки. Деталі читайте в матеріалі.
У четвертому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 32-річний програміст Мурад Дадашєв із Києва. Чоловік — поліамор: у нього є офіційна дружина і коханка. Жінки не тільки знайомі одна з одною, вони навіть обговорюють можливість спільного проживання. Але що приховує герой програми, і чому він зупинився саме на таких стосунках? Про це дізнайтеся сьогодні!
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У 4 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні» ви дізнаєтеся:
- Чому Мурад Дадашєв вирішив віддати перевагу поліаморії?
- Як ставиться до вибору альтернативних стосунків мама героя — Гюльнара?
- Якою, на думку Мурада, має бути ідеальна сім’я?
- Чому Мурад вважає себе самотнім?
Video: «Детектор брехні»-10 випуск 4: Одкровення поліамора
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