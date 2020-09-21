Сьогодні, 21 вересня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 4 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, чи правда, що поліаморія — це насамперед чесність щодо коханої людини? Чи це самообман, який просто рятує від самотності? Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся, що штовхає людей у поліаморні стосунки. Деталі читайте в матеріалі.

У четвертому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде 32-річний програміст Мурад Дадашєв із Києва. Чоловік — поліамор: у нього є офіційна дружина і коханка. Жінки не тільки знайомі одна з одною, вони навіть обговорюють можливість спільного проживання. Але що приховує герой програми, і чому він зупинився саме на таких стосунках? Про це дізнайтеся сьогодні!

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У 4 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні» ви дізнаєтеся:

Чому Мурад Дадашєв вирішив віддати перевагу поліаморії?

Як ставиться до вибору альтернативних стосунків мама героя — Гюльнара?

Якою, на думку Мурада, має бути ідеальна сім’я?

Чому Мурад вважає себе самотнім?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 4: Одкровення поліамора Детектор брехні 10 сезон: в 4 випуск від 21.09.2020 розбиралися, що таке поліаморні стосунки: чесність по відношенню до коханої людини чи самообман

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