Сьогодні, 21 вересня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 4 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробував з’ясувати, що таке поліаморія і чому дехто обирає саме такий вид стосунків. Герой програми Мурад Дадашев розповів, чому вирішив відмовитися від традиційної сім’ї і як до такого вибору поставилась його мама. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Детектор брехні»-10 випуск 3: Алкоголь у борг і магічні ритуали — яким способом можна домогтися незалежності від бабусі

32-річний киянин Мурад Дадашев звернувся на проєкт «Детектор брехні», щоб розповісти, чому він вирішив стати поліамором. У чоловіка є дружина і коханка. Підтримати його в студію прийшли дружина Марина, дуже близький друг сім’ї Микола, а також мама героя — Гюльнара, яка була присутня на проєкті по скайпу.

Як зізнався Мурад, під час знайомства зі своєю нинішньою дружиною він одразу розповів про те, що віддає перевагу поліаморії. Чоловік вважає, що це чесно щодо коханої. Марина не відразу прийняла такий вибір, але потім змирилася. До того ж жінка вважає, що і вона теж — поліаморка, проте іноді ревнує чоловіка до коханки — Валентини.

Однак мама Мурада Гюльнара не приймає свого сина таким, яким він є. Жінка вважає, що поліаморія — деградація людських стосунків. Вона категорично проти такого вибору свого сина і ніколи не змириться з його позицією. Як розповів Мурад, після того, як він зізнався матері в бісексуалізмі, зіткнувся з нерозумінням. Гюльнара ж вважає, що це страшний гріх і ніколи не пробачить синові, якщо він хоча б іще раз спробує секс із чоловіком або кількома партнерами. Для матері це гедоністична філософія, яку вона не сприймає.

Більше на тему: Дмитро Карпачов розповів про те, чого не можна робити під час сварки

У свою чергу ведучий проєкту Дмитро Карпачов закликав Гюльнару зробити вибір: або прийняти свого сина таким, яким він є, або залишити свою думку при собі. Однак жінка впевнена, що не зможе знайти спільну мову з сином, якщо він у майбутньому не відмовиться від поліаморних стосунків.

Також під час випуску Мурад зізнався, що попросить свою кохану зробити аборт, якщо раптом вона випадково завагітніє. Чоловік вважає, що люди не повинні підлаштовувати себе під інтереси дітей, а ще він не хоче плодити злидні і таких виродків, як він сам. І це незважаючи на те, що є батьком дворічного Тимофія. Однак наразі Мурад не бере жодної участі в його вихованні і не допомагає фінансово. Хоча зізнався, що йому боляче від того, що для свого сина він — ніхто. Та чоловік усе ж сподівається, що в майбутньому буде брати участь у його житті. Мурада підтримала і його дружина — Марина.

Також Дмитро Карпачов з’ясував, що Мурад почувається самотнім. Більш того, чоловік зізнався, що відчуває сором через свій спосіб життя і боїться самотності.

Чи зможе Мурад знайти відповіді на головні запитання, і чи прийме його власна мати? Дізнайтеся всі подробиці в 4 випуску проєкту «Детектор брехні»-10.

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 4: Чому люди обирають поліаморні стосунки? Детектор брехні 10 сезон 4 випуск: 32-річний киянин Мурад Дадашев звернувся на проэкт, щоб розповісти, чому він вирішив стати поліамором. У чоловіка є дружина і коханка

Читайте нас також у Viber і Telegram.