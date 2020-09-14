«Детектор брехні»-10 випуск 3: Як позбавитися від надмірного контролю бабусі?
Сьогодні, 14 вересня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 3 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, як дорослому чоловікові довести бабусі, що він у змозі жити самостійно? Особливо, якщо вона наполягає на спільному проживанні. Сьогодні герой випуску ― 34-річний Олексій Карячка ― вперше поговорить про це зі своєю бабусею. Та чи не стане їхня розмова останньою? Деталі читайте в матеріалі.
У третьому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде Олексій Карячка з Житомира. Чоловікові вже за 30, у нього немає своєї сім’ї, а сам він живе з бабусею. Герой стверджує, що саме бабуся відганяє від нього всіх коханих. Бабуся ж переконана: всі ті жінки її онуку не пара! Але чому насправді Олексій не поспішає змінювати ситуацію? Дізнайтеся сьогодні!
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У 3 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні» ви дізнаєтеся:
- Чому бабуся Олексія Ніна Іванівна вважає, що всі обраниці її онука — жінки легкої поведінки?
- Що стало причиною безробіття Олексія? І чому молодий чоловік не прагне до фінансової незалежності?
- Чому Ніна Іванівна вважає, що її онука зурочили?
- Після якого запитання бабуся Олексія Ніна Іванівна захотіла розірвати стосунки з онуком?
Video: «Детектор брехні»-10 випуск 3: Як позбавитися від надмірного контролю бабусі?
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