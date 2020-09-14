Сьогодні, 14 вересня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 3 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, як дорослому чоловікові довести бабусі, що він у змозі жити самостійно? Особливо, якщо вона наполягає на спільному проживанні. Сьогодні герой випуску ― 34-річний Олексій Карячка ― вперше поговорить про це зі своєю бабусею. Та чи не стане їхня розмова останньою? Деталі читайте в матеріалі.

У третьому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде Олексій Карячка з Житомира. Чоловікові вже за 30, у нього немає своєї сім’ї, а сам він живе з бабусею. Герой стверджує, що саме бабуся відганяє від нього всіх коханих. Бабуся ж переконана: всі ті жінки її онуку не пара! Але чому насправді Олексій не поспішає змінювати ситуацію? Дізнайтеся сьогодні!

Більше на тему: «Детектор брехні»-10 випуск 2: Чому люди стають патологічними брехунами?

У 3 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні» ви дізнаєтеся:

Чому бабуся Олексія Ніна Іванівна вважає, що всі обраниці її онука — жінки легкої поведінки?

Що стало причиною безробіття Олексія? І чому молодий чоловік не прагне до фінансової незалежності?

Чому Ніна Іванівна вважає, що її онука зурочили?

Після якого запитання бабуся Олексія Ніна Іванівна захотіла розірвати стосунки з онуком?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 3: Як позбавитися від надмірного контролю бабусі? Детектор брехні 10 сезон: в 3 випуску від 14.09.2020 розбиралися, як дорослому чоловікові довести бабусі, що він в змозі жити самостійно? Особливо, якщо вона наполягає на спільному проживанні.

Читайте нас також у Viber і Telegram.