Сьогодні, 14 вересня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 3 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробував з’ясувати, як дорослій людині потрібно боротися за самостійність. Чи може бабуся вирішувати, як має жити її онук, і головне, чи має вона право вибирати йому майбутню дружину? Сьогодні в студії проєкту розгорілися неабиякі баталії, які можуть закінчитися крахом сім’ї! Детальніше читайте в матеріалі.

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34-річний Олексій Карячка з Житомира звернувся на проєкт «Детектор брехні», щоб довести своїй бабусі, що він хоче і, головне, може жити самостійно. Герой стверджує, що саме старенька відганяє від нього всіх потенційних наречених. Бабуся ж переконана: всі ті жінки її онуку не пара! Підтримати Олексія в студію прийшли його бабуся Ніна Іванівна і мама Тетяна Вікторівна.

Як стверджує Олексій, його бабуся вважає, що абсолютно всі дівчата, з якими в нього коли-небудь були стосунки, йому не пара. Ніна Іванівна впевнена, що ці жінки не можуть бути хорошими дружинами, тому що вони не тільки не вміють приготувати смачний обід, але ще й на додачу — «нечистоплотні». Вона хвилюється, що це може зашкодити її здоров’ю. Як зізнався Олексій, його бабуся влаштувала тотальний контроль. Вона не тільки не дозволяє приводити додому жінок, але також заборонила зробити окремий вхід!

Також у ході бесіди з’ясувалося, що Олексій наразі не працює і живе лише на пенсію своєї бабусі. До того ж він дозволяє собі пити в борг. Ведучий проєкту Дмитро Карпачов висловив думку про те, що молодий чоловік поводиться так, тому що йому не ставлять жодних умов і не змушують шукати роботу. Однак Ніна Іванівна впевнена, що її онука зурочила одна з жінок, з якою в нього в минулому були стосунки. До слова, під час випуску з’ясувалося, що чоловік, щоб поліпшити своє життя, вирішив провести невеликий ритуал і принести в жертву… курку.

Та найважчим для Олексія виявилося запитання про його бабусю. Виявилося, раніше чоловік потайки мріяв про те, щоб Ніна Іванівна скоріше померла. Після таких одкровень жінка розплакалася.

Чи змогла бабуся пробачити своєму онука Ніна Іванівна і які ще таємниці розкрив чоловік, перебуваючи в кріслі правди? Дізнайтеся всі подробиці в 3 випуск 10 сезону психологічного реаліті «Детектор брехні».

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 3: Алкоголь у борг і магічні ритуали — яким способом можна домогтися незалежності від бабусі Детектор брехні 10 сезон 3 випуск: 34-річний Олексій Карячка спробує довести свою бабусі, що він в змозі жити самостійно

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