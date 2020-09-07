Сьогодні, 7 вересня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 2 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, чи може брехня стати нормою спілкування в сім’ї і в який момент вона здатна призвести до трагедії? Героя другого випуску на проєкт привела дружина, яка давно втратила довіру до власного чоловіка. Та чи вдасться їм зберегти стосунки після того, як відкриється правда?

У другому випуску в крісло «Детектора брехні» сяде Владислав Коротєєв із Запоріжжя. На проєкт його привела дружина, оскільки вже давно не вірить жодному його слову. Та чи не стане правда крахом для їхньої сім’ї?

Більше на тему: «Детектор брехні»-10 випуск 1: Чи почує слова любові від батька героїня проєкту?

У 2 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні» ви дізнаєтеся:

Чому Владислав виніс із дому абсолютно все золото?

Чи обкрадав зять свою тещу-пенсіонерку?

Хто насправді сприяв тому, що Владислав почав красти?

Чи відповість Владислав на головне запитання і чи залишиться разом зі своєю дружиною?

Як змінилося життя Владислава після проєкту?

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 2: Чи стане правда крахом для сімейних стосунків? Детектор брехні 10 сезон: у 2 випуску від 07.09.2020 розбиралися, може брехня стати норми спілкування в сім'ї і в який момент вона здатна привести до трагедії?

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