«Детектор брехні»-10 випуск 2: Чи стане правда крахом для сімейних стосунків?
07.09.2020
Сьогодні, 7 вересня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 2 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробує з’ясувати, чи може брехня стати нормою спілкування в сім’ї і в який момент вона здатна призвести до трагедії? Героя другого випуску на проєкт привела дружина, яка давно втратила довіру до власного чоловіка. Та чи вдасться їм зберегти стосунки після того, як відкриється правда?
У другому випуску в крісло «Детектора брехні»сяде Владислав Коротєєв із Запоріжжя. На проєкт його привела дружина, оскільки вже давно не вірить жодному його слову. Та чи не стане правда крахом для їхньої сім’ї?