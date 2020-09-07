Сьогодні, 7 вересня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 2 випуск 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов спробував з’ясувати, як брехня, користь і крадіжки можуть зіпсувати стосунки в подружжі. У кріслі проєкту опинився Владислав Коротєєв із Запоріжжя, якого заради порятунку сім’ї привела дружина. Жінка впевнена: її чоловік — патологічний брехун. Та чи готова вона дізнатися правду? Детальніше читайте в матеріалі.

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28-річний Владислав Коротєєв із Запоріжжя опинився у кріслі «Детектора брехні» за наполяганням дружини, яка впевнена: її чоловік постійно бреше. Після семи років сімейних стосунків жінка вже не розуміє, що з цього було правдою, а що — брехнею. Однак Владислав найбільше у світі боїться втратити родину. Саме тому він наважився розповісти правду …

Підтримати чоловіка в студії прийшли його дружина Яна і мама Світлана.

Головна проблема Владислава в тому, що він постійно бреше. Його дружина не розуміє, чому чоловік обкрадає свою сім’ю. Так, на проєкті з’ясувалося, що Владислав продав обручку, а дружині сказав, що загубив її. Яна розповіла, що за час сімейного життя він виніс із дому і продав усе золото, яке довгі роки збирала її сім’я. Однак чоловік виправдовується тим, що не прогуляв ці гроші. Він повернув їх родині як неіснуючу зарплату, адже з роботою йому не щастить. Як з’ясувалося, Владислав обікрав свою сім’ю, а точніше ― тещу, на більш ніж 50 тисяч гривень! Він продав подаровану йому машину і приховав правду, а згодом зняв з картки гроші, які належали його тещі. Всі здобуті в такий спосіб фінанси чоловік приносив як зарплату.

Дмитро Карпачов був здивований такою поведінкою Владислава, адже в подібній ситуації можна обговорити наявну проблему і знайти інше рішення. Однак ведучого проєкту зацікавило, що послужило першим поштовхом до того, що Владислав почав брехати всім підряд. Як виявилося, його мама часто била сина не тільки за брехню, а й за правду. Владислав після цього не витримав і розплакався. Він зізнався, що і в школі його частенько били однокласники, тому що він був бідний, а його батьки дозволяли приходити до навчального закладу в нетверезому стані й ніколи не захищали його. До того ж його мама сама крала гроші у власного батька і тим самим подавала поганий приклад синові. Після таких одкровень жінка розлютилася і заявила, що відмовляється від власного сина!

Які ще особисті подробиці розповість Владислав? Чи правда, що він не уявляє свого життя без дочки? І чи зможе покинути свою дружину, якщо зустріне більш заможну жінку? Все це і багато іншого ви дізнаєтеся з 2 випуску 10 сезону психологічного реаліті «Детектор брехні».

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 2: Чому люди стають патологічними брехунами? Детектор брехні 10 сезон 2 випуск: в кріслі проекту виявився Владислав Коротєєв із Запоріжжя, якого заради порятунку сім'ї привела чоловіка. Жінка впевнена: її чоловік - патологічний брехун. Але чи готова вона дізнатися правду?

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