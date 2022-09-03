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Детектор брехні

«Детектор брехні»-12: Чем шокирует 2 выпуск проекта?

03.09.2022

4 сентября в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 2 выпуск 12 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Когда врать уже нет сил, а правда может разрушить теперешнюю жизнь — как поступить? С чего начать свое покаяние? Подробнее читайте в анонсе STB.UA. 

детектор

На что надеется человек, который ведет двойную жизнь? Кто останется с ним рядом, когда тайну будет раскрыто? 27-летняя Анна Конецул пришла в студию проекта «Детектор брехні», чтобы расставить все точки над «і». Уже 7 лет она живет две параллельные жизни. Ее обессилили постоянные скрытности и тайны. Теперь она хочет покончить с прошлым, во всем признаться близким и начать новую историю. Чтобы ей поверили, Анна согласилась сесть в кресло и пройти детектор лжи.     

Детектор лжи 12 сезон 2 выпуск: анонс СТБ от 04.09.2022 

Во 2 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-12 вы узнаете:

  • Знал ли мужчина Анны, чем она на самом деле занимается?
  • Насколько далеко могут заходить откровенные танцы женщины?
  • Что заставило Анну выбрать такой род деятельности?
  • К чему привело БДСМ женщину?
  • Неужели хозяин клуба стрелял по ней в лесу?
  • Смогут ли близкие принять такую правду?

Детектор лжи 12 сезон 2 выпуск: анонс СТБ от 04.09.2022

Не пропустите 2 выпуск программы «Детектор брехні» в воскресенье, 4 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ. Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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