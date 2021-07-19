СТБ объявляет кастинг на 12 сезон психологического проекта «Детектор брехні»
19.07.2021
Телеканал СТБ объявляет кастинг на 12-й сезон психологического проекта «Детектор брехні». Подробнее узнайте в материале!
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Если у вас есть сложная или незавершенная история, болезненные, трагические, новые или незаконченные отношения, если вы устали от того, что близкие вам не верят или сомневаются в ваших словах, или же вы просто хотите расставить все точки над «і», то психологическое реалити «Детектор брехні» создано специально для вас.
Пройдите проверку на полиграфе и докажите свою правоту! А те участники, которые справятся с испытанием, получат денежный приз в размере 100 тысяч гривен.
Все желающие могут заполнить анкету здесь!
Video: СТБ объявляет кастинг на 12 сезон психологического проекта «Детектор брехні»
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