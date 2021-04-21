Дмитрий Карпачев: все о ведущем «Детектора брехні»

1 февраля в эфире телеканала СТБ состоялась премьера 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Его ведущим остается эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Но что мы знаем о нем? Читайте в нашем материале детальную информацию о ведущем.

За время работы на телеканале СТБ Дмитрий Карпачев стал одним из самых любимых ведущих для зрителей всей страны.

На его счету около десятка рейтинговых социальных проектов, среди которых: «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Детектор брехні», «Один за всіх», «Врятуйте нашу сім’ю», «Вагітна в 16», спецпроект «Прощення».

«Моя задача как ведущего социальных проектов СТБ — дать людям шанс. Мы не можем гарантировать, что они этим шансом воспользуются. Но всем желающим мы даем шанс измениться и всячески содействуем этим изменениям», — убеждает Дмитрий.

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На телевидение Дмитрий Карпачев попал в 2011 году. Сначала он был экспертом проекта «Правила жизни». Уже осенью того же года стал ведущим социального реалити-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей», с 2012 года — ведущий программы «Детектор брехні», семейного реалити-шоу «Врятуйте нашу сім’ю», пост-шоу «Доньки-матері» проекта «Вагітна в 16», «Один за всіх», а с 2013 – соавтор и ведущий спецпроекта «Прощення».

После длительного перерыва Дмитрий Карпачев вновь вернулся в стены родного телеканала и в 2020 году стал ведущим психологического семейного реалити «Супермама». А уже осенью того же года, когда был возобновлен «Детектор брехні», стал ведущим и этого проекта.

«Это проект, который учит жить. И я искренне благодарен тем участникам, с которыми уже успел познакомиться, за то, что они не побоялись прийти в студию. Я не знаю, с кем еще предстоит встретиться в студии, но я знаю, что этот проект учит более глубокому пониманию мотивов и поступков тех, кто вас окружает. Смотрите «Детектор лжи» и учитесь на чужих ошибках», — так Дмитрий говорит о работе в проекте.

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