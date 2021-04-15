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Как работает детектор лжи

15.04.2021

Больше ста лет назад у людей появилась возможность технически распознавать ложь. Полиграф, или детектор лжи, — это компактный прибор, который сегодня повсеместно используют в разных целях: в суде, при приеме на работу или для внутренних расследований в больших компаниях. Но как подготовиться к проверке на полиграфе и как понять, как работает этот прибор? Об этом читайте в материале. 

детектор

Что такое полиграф?

Полиграф, или «детектор лжи», — это комплекс устройств, который состоит из:

  • компьютера с необходимым программным обеспечением
  • 5–8 датчиков, которые фиксируют физиологические показатели организма
  • полиграфолога ― человека, который проводит тестирование. 

Стоит отметить, что сам полиграф ничего не показывает. Он лишь замеряет биологические показатели в человеческом организме. Увидеть ложь может полиграфолог на основе расшифровки физиологической реакции человека, который проходит проверку на детекторе лжи. 

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Как работает полиграф?

Сначала происходит установка датчиков, каждый из которых фиксирует определенный показатель. Комплексно же во время тестирования полиграф контролирует:

  • грудное дыхание
  • диафрагмальное дыхание
  • электропроводность кожи
  • сердечный ритм
  • кровенаполнение в периферических сосудах
  • артериальное давление
  • тремор конечностей.

Человек, которому предстоит проверка, получает четкий инструктаж от полиграфолога. После происходит настройка и калибровка прибора. Для калибровки детектора задают вопросы, на которые психолог точно знает ответы. Могут спрашивать что-то вроде: «Вас зовут Иван?», «Вам 40 лет?» и прочее.

Анализ проверки на полиграфе происходит после 100―300 вопросов. На основе полученных графиков специалист делает выводы относительно правдивости ответов испытуемого. 

детектор

Как подготовиться к проверке на полиграфе?

Чтобы подготовиться к проверке на детекторе лжи, нужно следовать нескольким простым правилам: 

  • выспаться
  • перед проверкой жить в обычном режиме
  • не переедать
  • иметь хорошее самочувствие
  • не относиться к проверке как к чему-то страшному
  • не принимать успокоительные, алкоголь, допинги, седативные препараты
  • если вы плохо себя чувствуете, лучше попросить перенести тестирование на другой день. 

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Больше о том, как распознать ложь, смотрите в психологическом проекте «Детектор брехні» каждый понедельник в 19:00 на СТБ!

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