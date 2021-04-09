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Как обмануть полиграф

09.04.2021

Можно ли обмануть полиграф? Этот вопрос задает себе каждый, кому предстоит пройти проверку с помощью детектора. Существует много способов, которые могут поставить под сомнение правдивость ответов. И, как правило, о всех знает опытный полиграфолог. О том, какие существуют способы обмануть детектор лжи, читайте в нашем материале.

детектор

Способы обмана полиграфа

Успокоительные препараты

Иногда перед проверкой на полиграфе человек может помочь себе справиться со стрессом с помощью медицинских препаратов. Например, таких, которые содержат кофеин (успокоительных), а также лекарств от гипертонии. Однако такой способ малоэффективный, ведь перед началом тестирования полиграфолог записывает физические показатели человека. И все изменения организма, которые происходят с испытуемым, будут зафиксированы. 

Медитация

Существует мнение о том, что полиграф можно обмануть с помощью медитирования или введения организма в состояние транса. Однако опытный полиграфолог сразу же заметит поведенческие изменения и неправдивые реакции. Ведь часто специалист может определить ложь по мимике, жестам или скорости ответов. 

детектор

Психологическое давление

Иногда респондент в желании обмануть полиграф может прибегать к психологическому давлению. Часто кто-то начинает грубить, хамить и переходить на личности. Однако такая тактика ни к чему хорошему не приведет. Опытный полиграфолог в таком случае не будет продолжать тестирование. 

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Как подготовиться к проверке на полиграфе

  • В первую очередь, нужно хорошо выспаться.
  • Отказаться от крепкого кофе.
  • Ограничить употребление медицинских препаратов.
  • На все вопросы полиграфолога отвечать правдиво.

Больше о том, как распознать ложь, смотрите в психологическом проекте «Детектор брехні» каждый понедельник в 19:00 на СТБ!

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