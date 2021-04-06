Вся правда о полиграфе

Все мы слышали о «детекторе лжи» или «полиграфе» — комплекте оборудования для определения лжи. Сегодня его используют практически повсеместно: во время собеседования или при допросе. В связи с этим уже давно существует много домыслов о том, как можно обмануть полиграф. В нашем материале мы развеем самые распространенные мифы и докажем, что полиграф обмануть практически невозможно. Детали читайте в материале.

Прежде всего стоит помнить о том, что полиграф — это не только одно оборудование, а комплекс, состоящий из аппарата и психолога. И роль каждого из них очень важна.

Что измеряет полиграф

Дыхание в области груди.

Дыхание в брюшной области (диафрагма).

Электропроводность кожи.

Кровенаполнение в периферических сосудах.

Сердечный ритм.

Дополнительно устанавливают датчик артериального давления, коврик с датчиками под «пятую точку» и коврик с датчиками под ноги. Все это нужно для того, чтобы контролировать поведения организма. Именно благодаря этому обмануть полиграф практически невозможно. Точность детектора по статистике составляет 93―95 %. То есть лишь 5―7 человек из ста способны пройти полиграф так, что результат будет непонятным.

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Распространенные мифы о полиграфе

Миф № 1: Уставший человек ведет себя более спокойно

Говорят, если прийти на проверку полиграфа уставшим, то можно чувствовать себя более спокойно и, как результат, можно обмануть детектор. В действительности же у полиграфа очень высокая чувствительность, и аппарат можно откалибровать при низкой реакции организма. Даже если человек уставший, то все равно он продолжает давать реакцию, когда приходится лгать. А это значит, что датчики все равно смогут распознать ложь.

Миф № 2: Алкоголь поможет соврать

Людей, которые приходят на проверку полиграфом в состоянии сильного алкогольного опьянения, просто не будут тестировать. А вот если выпить пять капель «для храбрости», то оборудование откалибруют, и детектор опять же вычислит, когда вы лукавите.

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Миф № 3: Успокоительные таблетки замедляют реакцию организма

Эффект такой же, как и в случае с алкоголем: чтобы реакция организма очень серьезно снизилась, нужно хорошенько накачаться таблетками. К тому же, правила гласят: в кресло не сядет человек, который намедне выпил успокоительное. Так что, опять же, полиграф таким образом обмануть нельзя. Человека просто не допустят к тестированию.

Миф № 4: Энергетики влияют на ложь

Существует мнение, что употребление кофеина перед тем, как пройти полиграф, может запутать датчики. Считается, что из-за повышенной возбужденности правда будет смешиваться с ложью, но, как говориться, против организма не попрешь. Тело человека все равно будет реагировать в те моменты, когда вы захотите солгать. Так что полиграф прочитает все ваши эмоции.

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Кого не допустят к тестированию

Полиграф плохо реагирует, если вопросы испытуемому задают не на том языке, которым он лучше всего владеет. Все дело в том, что человек начинает переводить вопрос на «родной» язык, затем генерирует ответ, после чего переводит его на язык вопроса и отвечает «да» или «нет», и в этой процедуре теряется истина. Поэтому полиграфологи часто отказываются проверять людей, которых не имеют возможности протестировать на их родном языке.

Также полиграфолог никогда не станет тестировать человека с психическими заболеваниями (шизофреников и проч.). То есть тех, кто не отличает реальный мир от вымышленного и может внушить себе все что угодно.

Больше о том, как распознать ложь, вы узнаете в психологическом проекте «Детектор лжи».

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