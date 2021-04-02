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«Детектор брехні»-11: Чем удивит 10 выпуск проекта?

02.04.2021

5 апреля в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 10 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Как доказать свою честность, если кум расценивает твои шутки как предательство, а жена плачет от отчаяния? Сегодня герой выпуска Сергей Кузьмичев попытается это сделать. Подробнее читайте в материале. 

детектор

В 10 выпуске на проект «Детектор брехні»-11 обратится 32-летний Сергей Кузьмичев. В последнее время мужчина боится потерять две вещи: дружбу со своим кумом Павлом и отношения со своей женой Юлией. Кум подозревает, что у Сергея был интим с его женой. А вот Юлия совсем не доверяет мужу и думает, что их отношения для него — пустое место. Чтобы доказать свою правду и не потерять близких людей, Сергей решился пройти тест на полиграфе. 

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В 10 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

  • Фантазировал ли Сергей о сексе с женой своего кума?
  • Изменял ли герой программы своей жене?
  • Правда ли, что он согласился на отношения с нынешней женой, чтобы убежать от одиночества?
  • Неужели Сергей боится показать себя настоящего?
  • Почему Сергей не общается со своими детьми?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем удивит 10 выпуск проекта?

Детектор брехні 11 сезон: в 10 выпуске от 02.04.2021 разбирались, как доказать свою честность, если кум расценивает твои шутки как предательство, а жена плачет от отчаяния?

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