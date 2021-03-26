29 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 9 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев попытается выяснить, можно ли спрятаться от боли за маской шута и есть ли смысл показывать миру себя настоящего? Подробнее читайте в материале.

В 9 выпуске на проект обратится 25-летний Владислав Заболотный. Всю свою жизнь он посвящает созданию розыгрышей и скандальных роликов в интернете. За что получает сотни лайков от поклонников. Однако мужчина не может найти общий язык с собственными родителями. Что скрывается за эпатажным поведением шутника, узнаем с помощью детектора лжи.

Больше по теме: «Детектор брехні»-11 выпуск 8: Неужели героиню выпуска насиловали на протяжении нескольких лет?

В 9 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Неужели Владислав женился, чтобы отомстить бывшей?

Изменял ли герой выпуска своей жене?

Правда ли, что Владислав считает свою маму женщиной легкого поведения?

Неужели Владислав считает себя уродом?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем удивит 9 выпуск проекта? Детектор брехні 11 сезон: в 9 выпуске от 29.03.2021 разбирались, можно ли спрятаться от боли за маской шута и есть ли смысл показывать миру себя настоящего?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.