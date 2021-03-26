«Детектор брехні»-11: Чем удивит 9 выпуск проекта?
26.03.2021
29 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 9 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев попытается выяснить, можно ли спрятаться от боли за маской шута и есть ли смысл показывать миру себя настоящего? Подробнее читайте в материале.
В 9 выпуске на проект обратится 25-летний Владислав Заболотный. Всю свою жизнь он посвящает созданию розыгрышей и скандальных роликов в интернете. За что получает сотни лайков от поклонников. Однако мужчина не может найти общий язык с собственными родителями. Что скрывается за эпатажным поведением шутника, узнаем с помощью детектора лжи.