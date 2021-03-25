Как работает детектор лжи
Больше ста лет назад у людей появилась возможность технически распознавать ложь. Полиграф, или детектор лжи, — это компактный прибор, который сегодня повсеместно используют в разных целях: в суде, при приеме на работу или для внутренних расследований в больших компаниях. Но как подготовиться к проверке на полиграфе и как понять, как работает этот прибор? Об этом читайте в материале.
Что такое полиграф?
Полиграф, или «детектор лжи», — это комплекс устройств, который состоит из:
- компьютера с необходимым программным обеспечением
- 5–8 датчиков, которые фиксируют физиологические показатели организма
- полиграфолога ― человека, который проводит тестирование.
Стоит отметить, что сам полиграф ничего не показывает. Он лишь замеряет биологические показатели в человеческом организме. Увидеть ложь может полиграфолог на основе расшифровки физиологической реакции человека, который проходит проверку на детекторе лжи.
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Как работает полиграф?
Сначала происходит установка датчиков, каждый из которых фиксирует определенный показатель. Комплексно же во время тестирования полиграф контролирует:
- грудное дыхание
- диафрагмальное дыхание
- электропроводность кожи
- сердечный ритм
- кровенаполнение в периферических сосудах
- артериальное давление
- тремор конечностей.
Человек, которому предстоит проверка, получает четкий инструктаж от полиграфолога. После происходит настройка и калибровка прибора. Для калибровки детектора задают вопросы, на которые психолог точно знает ответы. Могут спрашивать что-то вроде: «Вас зовут Иван?», «Вам 40 лет?» и прочее.
Анализ проверки на полиграфе происходит после 100―300 вопросов. На основе полученных графиков специалист делает выводы относительно правдивости ответов испытуемого.
Как подготовиться к проверке на полиграфе?
Чтобы подготовиться к проверке на детекторе лжи, нужно следовать нескольким простым правилам:
- выспаться
- перед проверкой жить в обычном режиме
- не переедать
- иметь хорошее самочувствие
- не относиться к проверке как к чему-то страшному
- не принимать успокоительные, алкоголь, допинги, седативные препараты
- если вы плохо себя чувствуете, лучше попросить перенести тестирование на другой день.
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