22 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 8 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев попытается выяснить, почему в благополучных семьях вырастают проблемные дети и в чем они обвиняют своих родителей. Расскажет Виктория Кошутина. Подробнее читайте в материале.

В 8 выпуске на проект обратилась 21-летняя киевлянка Виктория Кошутина. За свою молодую жизнь, по ее собственному признанию, она сделала очень много ошибок: от употребления наркотиков до попыток самоубийства. Однако каждый раз, когда девушка обращалась за помощью к родителям, она получала равнодушие. Родные ей не верили. Сегодня Виктория опять в беде. Однако она надеется, что с помощью откровенных ответов на детекторе сможет доказать родным свою честность и, наконец, получит поддержку.

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В 8 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Неужели Викторию практически ежедневно насиловали в возрасте с 7 до 10 лет?

Правда ли, что мама героини спокойно смотрела на то, как отец избивал свою дочь?

Зачем тетя Виктории соглашалась на то, чтобы племянница занималась виртуальным сексом в ее квартире?

Употребляет ли сейчас Виктория наркотики?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем шокирует 8 выпуск проекта? Детектор брехні 11 сезон: в 8 выпуске от 20.03.2021 разбирались, почему в благополучных семьях вырастают проблемные дети и в чем они обвиняют своих родителей. Расскажет Виктория Кошутина

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