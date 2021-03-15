15 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 7 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев попытается выяснить, на что готовы люди, чтобы попасть в завещание, и можно ли простить боль, которую причинили в прошлом. Ответы будет искать Антон Терентьев. Подробнее читайте в материале.

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В 7 выпуске на проект обратится 20-летний Антон Терентьев. Парень хочет с помощью программы примириться с единственным родным ему человеком — опекуншей. Но женщина уверена, что Антон стремится с ней общаться лишь из-за материальной обеспеченности и желания попасть в завещание. Чтобы опровергнуть эти подозрения, парень пройдет детектор лжи.

В 7 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Почему Лариса Ивановна выгнала 18-летнего Антона из дома?

Зачем парень обокрал квартиру Ларисы Ивановны?

Неужели Антон лучше станет преступником, чем начнет работать?

Правда ли, что друзья Антона предлагали ему убить опекуншу Ларису?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем шокирует 7 выпуск проекта? Детектор брехні 11 сезон: в 7 выпуске от 15.03.2021 разбирались, на что готовы люди, чтобы попасть в завещание, и можно ли простить боль, которую причинили в прошлом

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