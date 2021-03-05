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«Детектор брехні»-11: Что заставляет детей сбегать в интернат?

05.03.2021

8 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 6 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев попытается выяснить, почему детям иногда так сложно рассказывать родителям о своей боли и насколько сами родители готовы это услышать. Достучаться до родных попробует Диана Тамасийчук. Подробнее читайте в материале. 

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В 6 выпуске на проект обратилась 23-летняя Диана Тамасийчук из Винницы. Всю свою жизнь девушка пытается привлечь к себе внимание матери, которая постоянно и специально ее игнорирует. В свое время из-за сложных отношений в семье Диана самостоятельно сбежала в интернат. Однако ее мама и слышать не хочет о том, что в проблемах дочери есть и ее вина. В кресле детектора лжи девушка хочет рассказать всю правду о себе и о своем прошлом. Диана надеется, что после этого самый родной человек ее, наконец, услышит.  

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В 6 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

  • Неужели Диана самостоятельно ушла жить в интернат, чтобы не быть с мамой?
  • Почему дочь скрыла от матери факт домогательства 55-летнего мужчины к ней? 
  • Правда ли, что девушка хотела покончить жизнь самоубийством, потому что устала от безразличия матери?
  • Неужели Диана мечтала убить свою старшую сестру из-за ревности к матери?

Video: «Детектор брехні»-11: Что заставляет детей сбегать в интернат?

Детектор брехні 11 сезон: в 6 выпуске от 8.03.2021 разбирались, почему детям иногда так сложно рассказывать родителям о своей боли и насколько сами родители готовы это услышать. Достучаться до родных попробует Диана Тамасийчук

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