Как работает детектор лжи

Больше ста лет назад у людей появилась возможность технически распознавать ложь. Полиграф, или детектор лжи, — это компактный прибор, который сегодня повсеместно используют в разных целях: в суде, при приеме на работу или для внутренних расследований в больших компаниях. Но как подготовиться к проверке на полиграфе и как понять, как работает этот прибор? Об этом читайте в материале.

Что такое полиграф?

Полиграф, или «детектор лжи», — это комплекс устройств, который состоит из:

компьютера с необходимым программным обеспечением

5–8 датчиков, которые фиксируют физиологические показатели организма

полиграфолога ― человека, который проводит тестирование.

Стоит отметить, что сам полиграф ничего не показывает. Он лишь замеряет биологические показатели в человеческом организме. Увидеть ложь может полиграфолог на основе расшифровки физиологической реакции человека, который проходит проверку на детекторе лжи.

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Как работает полиграф?

Сначала происходит установка датчиков, каждый из которых фиксирует определенный показатель. Комплексно же во время тестирования полиграф контролирует:

грудное дыхание

диафрагмальное дыхание

электропроводность кожи

сердечный ритм

кровенаполнение в периферических сосудах

артериальное давление

тремор конечностей.

Человек, которому предстоит проверка, получает четкий инструктаж от полиграфолога. После происходит настройка и калибровка прибора. Для калибровки детектора задают вопросы, на которые психолог точно знает ответы. Могут спрашивать что-то вроде: «Вас зовут Иван?», «Вам 40 лет?» и прочее.

Анализ проверки на полиграфе происходит после 100―300 вопросов. На основе полученных графиков специалист делает выводы относительно правдивости ответов испытуемого.

Как подготовиться к проверке на полиграфе?

Чтобы подготовиться к проверке на детекторе лжи, нужно следовать нескольким простым правилам:

выспаться

перед проверкой жить в обычном режиме

не переедать

иметь хорошее самочувствие

не относиться к проверке как к чему-то страшному

не принимать успокоительные, алкоголь, допинги, седативные препараты

если вы плохо себя чувствуете, лучше попросить перенести тестирование на другой день.

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