«Детектор брехні»-11: чем шокирует 5 выпуск психологического проекта
1 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 5 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев попытается выяснить, что заставляет пару расходиться и сходиться снова и снова и какие обоюдные претензии невозможно решить? В этом будут разбираться Александр и Алина Сироштан. Впервые за историю проекта в кресле детектора окажутся оба супруга. Подробнее читайте в материале.
В 5 выпуске на проект обратилась 28-летняя Алина Сироштан из Николаева. Женщина работает няней и воспитывает 3-летнего сына. Сейчас вдвоем с мамой, ведь ее муж Александр имеет привычку периодически уходить из семьи. Алина уверена, что такое поведение мужчины обусловлено влиянием его родителей, но сам Александр каждый раз находит новые причины. И сейчас он уверен, что Алина — изменщица. Из-за того, что у каждого из супругов своя правда, сегодня в кресле детектора окажутся оба. И что на самом деле препятствует полноценным отношениям, раскроет только полиграф.
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В 5 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:
- Почему Алина считает, что было бы лучше, если бы ее муж был сиротой?
- Неужели Алина приглашала домой малознакомого мужчину, чтобы заняться с ним сексом?
- Правда ли, что Александр воспринимает Алину как служанку и настырную стерву?
- Почему муж был вынужден скрываться от Алины несколько дней?
- Неужели Александр поднимал руку на свою жену?
Video: «Детектор брехні»-11: чем шокирует 5 выпуск психологического проекта
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