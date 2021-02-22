За время существования проекта «Детектор брехні» проверку на полиграфе прошли десятки героев. Их истории поразили и затронули души зрителей. И самые резонансные выпуски еще очень долго обсуждала вся страна. Но кто из героев запомнился больше всего? Читайте в нашем материале пятерку самых скандальных историй. Пересмотрите их еще раз, чтобы не повторять ошибки тех, кто так жалеет о неправильном выборе.

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Скандал с депутатом Верховной Рады

Один из самых резонансных выпусков прошлого сезона — история 31-летней Юлии Панкратовой. Женщина обратилась на проект, чтобы рассказать всю правду о секс-скандале, в котором она оказалась по вине одного из депутатов Верховной Рады Украины. Во время работы нардеп Илья Кива, смотря на ее фото с контактными данными в телефоне, поправлял причинное место. После того, как видео, отснятое журналистами, попало в сеть, девушка потеряла практически все: спокойствие, работу и любимого человека. Во время выпуска Юлия не только рассказала об отношениях с нардепом, но и раскрыла секреты победы в конкурсах красоты.

Video: Самые шокирующие выпуски прошлого сезона «Детектора брехні» За время существования проекта Детектор брехні проверку на полиграфе прошли десятки героев. Читайте в нашем материале пятерку самых скандальных историй

Ревность как способ испортить брак

40-летняя Татьяна Прус из Покрова уже 8 лет живет со Станиславом в гражданском браке. Вместе они родили двоих дочерей. Однако с каждым годом совместная жизнь становилась все более невыносимой. Ревность буквально поглощала мужчину. Он не верил ни единому слову своей жены и постоянно подозревал ее в изменах. Чтобы доказать свою правоту, женщина решила поговорить со Станиславом с помощью полиграфа. Но поверил ли ей мужчина? Какие скелеты в шкафу скрывала пара? А также какой неожиданный финал произошел во время съемки проекта? Все детали смотрите в видео.

Video: Самые шокирующие выпуски прошлого сезона «Детектора брехні» За время существования проекта Детектор брехні проверку на полиграфе прошли десятки героев. Читайте в нашем материале пятерку самых скандальных историй

На что готовы пойти родственники ради наследства

Последние несколько месяцев жизни 27-летней Дарьи Голик превратились в ад. Тетя обвиняет девушку в том, что она свела в могилу родного деда. И все — ради квартиры! Из-за этих ужасных подозрений Дарья потеряла не только доверие семьи, но и любимого — мужчина не выдержал постоянных скандалов и переехал. С помощью честных ответов на «Детекторе брехні» молодая мама хотела опровергнуть все обвинения и, наконец, вернуть себе спокойствие. Однако какая ужасная правда раскрылась во время выпуска, и смогли ли родственники, наконец, зарыть топор войны?

Video: Самые шокирующие выпуски прошлого сезона «Детектора брехні» За время существования проекта Детектор брехні проверку на полиграфе прошли десятки героев. Читайте в нашем материале пятерку самых скандальных историй

Откровения альфонса

35-летний Виталий Вихоть на протяжении последних пяти лет встречался с Марией и уже был готов сделать ей предложение. Но женщина утверждала, что боится вранья, которое отравляет их отношения долгое время. Мария была уверена, все у них началось с обмана, строилось на изменах и вряд ли что-то могло поменяться. Но Виталий считал, что вернуть доверие в отношения возможно. Именно ради этого он и согласился пройти полиграф. Но каким обещаниям любимого можно было верить? А чему лучше не верить больше никогда?

Video: Самые шокирующие выпуски прошлого сезона «Детектора брехні» За время существования проекта Детектор брехні проверку на полиграфе прошли десятки героев. Читайте в нашем материале пятерку самых скандальных историй

Кислота как способ борьбы с нерадивой невесткой

22-летняя Людмила Цуканова почти три года жила в браке с мужчиной, от которого родила двоих детей. Но девушка утверждала, что ее семейное счастье разрушала свекровь. Мать мужа постоянно провоцировала скандалы, проклинала и даже угрожала облить ее кислотой! Любимый устал разбираться, кто виноват, а кто нет. Ведь его мама уверяла: невестка — лгунья. Чтобы доказать свою порядочность и честность, Людмила согласилась сесть в кресло детектора лжи. Но смогли ли женщины поделить мужчину, и какая правда раскрылась в финале программы?

Video: Самые шокирующие выпуски прошлого сезона «Детектора брехні» За время существования проекта Детектор брехні проверку на полиграфе прошли десятки героев. Читайте в нашем материале пятерку самых скандальных историй

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