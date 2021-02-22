22 февраля в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 4 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев будет разбираться, с чего начинается новый этап романтических отношений: с покаяния или с кардинальной перемены собственной жизненной позиции? Герой выпуска Богдан Оба попытается доказать своей девушке, что готов отказаться от свиданий с другими женщинами ради любимой. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: «Детектор брехні»-11 выпуск 3: Неужели героине предлагали 4 миллиона долларов за лживые показания в суде?

В 4 выпуске на проект обратится 36-летний киевлянин Богдан Оба, который практически все детство провел в Конго. Позже вместе с мамой он вернулся в Украину. Единственное занятие, которое понравилось здесь мужчине, — свидания с женщинами. Но это очень не нравится его любимой Ирине. Женщина уже не раз бросала его, но очень быстро возвращалась обратно. Сейчас пара разошлась надолго. Богдан уверяет, что не видит своего будущего без Ирины. Ради нее он даже готов отказаться от привычного способа жизни, найти работу и стать верным мужчиной. Но на что он готов на самом деле? Это выяснит детектор лжи.

В 4 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Неужели Богдан за три года отношений изменил Ирине более 50 раз?

Правда ли, что он бил маму своей избранницы?

Неужели герой программы специально убил человека?

Готов ли Богдан отказаться от походов «налево» ради любимой?

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 4: Как в Украине выживают выходцы из Конго? Детектор брехні 11 сезон: в 4 выпуске от 22.02.2021 герой программы Богдан Оба попытается доказать своей девушке, что готов отказаться от свиданий с другими женщинами ради любимой

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.