Почему детектор лжи не используют в суде

1 февраля в 19:00 на телеканале СТБ состоялась премьера 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Зрители с удовольствием наблюдают за тем, как с помощью полиграфа можно восстановить справедливость. Но возникает логичный вопрос: если полиграф фиксирует ложь, можно ли использовать его данные как доказательства в суде? Ответ найдете в нашем материале.

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В соответствии с Законом «О судебной экспертизе», результаты использования полиграфа могут приобрести доказательную силу только в рамках назначенной судебной экспертизы. То есть проверка на полиграфе возможна лишь в добровольном порядке или в случае проведения экспертизы, назначенной судом. Однако стоит обратить внимание на то, что результаты одного полиграфа не могут использоваться как доказательства в суде. Вся доказательная база оценивается в совокупности. А это значит, что исследования на полиграфе могут иметь лишь вероятное (его можно оспорить) заключение.

Однако в ряде случаев заключение эксперта-полиграфолога имеет все необходимые атрибуты для того, чтобы служить самостоятельным доказательством в суде. Но лишь при том условии, если эксперт обладает специальными знаниями в этой сфере (высшее психологическое образование и специальная подготовка для работы с полиграфом). То есть действующее законодательство разрешает использовать полиграф как составляющее доказательной базы при принятии судебного решения. Однако при желании результаты работы полиграфолога можно оспорить. Ведь такое исследование является спорным из-за того, что часть судей не могут пока профессионально оценить качество проведенного такого психофизиологического исследования, четко отличив его от имитации. Возможно, именно поэтому в нашей стране часть судей категорически не воспринимает использование полиграфа.

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Сегодня результаты исследования на полиграфе, как и любое другое доказательство, могут и должны поддаваться сомнению, ведь это — не последняя инстанция. Их нужно проверять другими экспертизами. По датчикам можно сказать, что некоторые вопросы вызвали неоднозначные реакции. Они показывают, что человек волнуется. Но никогда нельзя сказать, что данные датчиков стопроцентные.

К тому же при желании полиграф можно запутать. Например, люди «включают» тревожность, чтобы было непонятно, какая у них настоящая реакция. А в таком случае результаты могут быть смазанными. Опытный полиграфолог обычно прекращает работу и переносить исследование.

Больше о том, как распознать ложь, смотрите в психологическом проекте «Детектор брехні». Каждый понедельник в 19:00 на СТБ!

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