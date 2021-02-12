15 февраля в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 3 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев будет разбираться в истории женщины, которая десять лет была любовницей, а теперь осталась ни с чем. Ее жизни угрожает опасность, а семья перестала быть тылом. Подробнее читайте в материале.

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В 3 выпуске на проект обратится 36-летняя Ольга Пальчевская. Женщина более десяти лет была любовницей у женатых мужчин. Все это время они ее обеспечивали всем необходимым. Сейчас же Ольге приходится зарабатывать самостоятельно, и она погрязла в долгах. Ей на телефон начали поступать угрозы ее жизни и жизни дочери. Но ее родные в это не верят. Ольга пройдет проверку полиграфом, чтобы донести им правду о прошлом.

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В 3 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Сложно ли работать профессиональной любовницей?

Неужели Ольга тратила на одежду и развлечения около 75 тысяч евро в месяц?

За что женщина получила подарок от малознакомого мужчины в 50 тысяч евро?

Правда ли, что на протяжении двух лет она получила от любовников около 2 миллионов долларов?

Почему Ольга уверена, что мама любит ее только тогда, когда она высылает ей деньги?

Неужели женщине предложили 4 миллиона долларов, чтобы она дала неправдивые показания против своего любовника?

Кто и почему угрожает Ольге и ее дочери?

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