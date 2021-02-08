8 февраля в эфире телеканала СТБ вышел второй выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев выяснял, насколько крепкими и близкими могут быть отношения между бывшими супругами и что делать, если у нынешней жены не хватает силы разорвать этот порочный круг?

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Пройти тест на честность сегодня решилась 35-летняя Наталья Павлуш. После развода с первым мужем Сергеем она вышла замуж за Константина, но до сих пор поддерживает слишком теплые отношения с бывшим. А это уже не очень нравится нынешней жене Сергея. Поэтому Наталья решила сесть в кресло детектора, чтобы доказать новой любимой бывшего мужа, что между ними только дружба.

Поддержать Наталью в студию пришли ее бывший муж Сергей, его нынешняя жена Корнелия и подруга Ирина.

Во время выпуска Дмитрий Карпачев выяснил, что Наталье после развода удалось сохранить прекрасные отношения с Сергеем. Более того, Корнелия — его нынешняя жена — является крестной второго ребенка Натальи. Как призналась женщина, она пошла на это, чтобы быть ближе к бывшей мужа. Корнелия рассказала, что Наталья по сей день пытается контролировать Сергея. Однако героиня уверяет, что просто переживает за судьбу близкого ей человека, а теплые отношения с ним после развода связаны с теми трудностями, которые они пережили раньше.

Как рассказала Наталья, в прошлом они с Сергеем пережили настоящую трагедию — смерть первого ребенка. Она призналась, что считает себя виноватой в этом, ведь во время беременности не слишком серьезно относилась к своему здоровью. К тому же врачи случайно занесли инфекцию, которая привела к серьезным отклонениям в развитии плода. Вследствие этого ребенок умер через полтора часа после родов. Наталья очень сложно перенесла утрату и искала утешение в алкоголе. К слову, женщина очень боится того, что младшие дети в будущем могут расплачиваться за ее грехи. Как призналась Наталья, в прошлом она занималась воровством («гоп-стоп»). По ее мнению, смерть старшей дочери — это расплата за ее грехи.

Также во время выпуска Наталья рассказала, что с нынешним мужем у нее складываются не очень хорошие отношения, ведь, находясь рядом с ним, она часто чувствует себя очень плохо. Причина тому — равнодушие мужа, его флегматичность. К тому же женщина боится, что после ее смерти Константин не сможет позаботиться о ее детях.

Но главный вопрос ― неужели Наталья до сих пор любит своего первого мужа? А также почему она часто задумывается о суициде? Узнайте все детали во 2 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 2: Любовный треугольник, или Что делать, если бывшая мужа не дает покоя Детектор брехні 11 сезон 2 выпуск: 35-летняя Наталья Павлуш попытается доказать нынешней жене своего бывшего мужа, что у нее нет больше чувств к мужчине

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