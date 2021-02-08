8 февраля в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 2 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев будет разбираться, насколько искренней может быть дружба между бывшими мужем и женой? И что делать, если эти отношения не устраивают его нынешнюю жену? Подробнее читайте в материале.

Во 2 выпуске на проект обратится Наталия Павлуш. Она хочет доказать жене своего бывшего мужа, что между ними нет интимных отношений. Наталья уже вышла замуж во второй раз, но до сих пор поддерживает тесный контакт с бывшим: они часто созваниваются, а в сложной ситуации за помощью женщина обратится, в первую очередь, именно к нему. Какие же отношения между ними, выяснит Дмитрий Карпачев.

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Во 2 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Неужели Наталья получает удовольствие, унижая мужчин?

Правда ли, что героиня выпуска виновна в смерти своей первой дочери?

Неужели Наталья изменяла своему первому мужу?

Почему она неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством?

Остались ли у Натальи чувства к ее бывшему мужу?

Video: «Детектор брехні»-11: Чем удивит зрителей 2 выпуск проекта? Детектор брехні 11 сезон: во 2 выпуске от 08.02.2021 разбирались, насколько искренней может быть дружба между бывшими мужем и женой? И что делать, если эти отношения не устраивают нынешнюю жену?

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