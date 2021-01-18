Как распознать по мимике и жестам, что человек вам врет

Согласно статистике, каждый человек хотя бы раз в день лжет. Психологи утверждают, что ложь всегда проявляется невербально — через микродвижения тела, мимику и жесты. Но как распознать, что вам говорят неправду? Читайте в нашем материале основные признаки, которые выдают в собеседнике ложь. А приобретенные навыки можно будет проверить в психологическом проекте «Детектор лжи», премьера которого состоится уже этой осенью

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Как распознать ложь по мимике лица и глазам

Если человек говорит неправду, это всегда проявляется на микромимике лица. Непроизвольное поднятие бровей, складки на лбу. Если на лице заметна некая ассиметрия, то это верный признак лжи. Когда человек врет, он гораздо чаще дотрагивается руками к своему рту или носу, также он может прикрывать рот рукой или поджимать губы.

Частое моргание также свидетельствует о неправде. При этом веки собеседника дольше остаются закрытыми. У мужчин часто наблюдается желание тереть глаза во время утаивания правды. По направлению взгляда легко определить, правду ли вам говорят. Так, если собеседник выдумывает информацию на ходу, он склонен прятать взгляд или смотреть в сторону. Взгляд правши во время лжи часто направлен вверх влево, а вот если собеседник смотрит вверх вправо, скорее всего, он попросту вспоминает что-то.

Как распознать ложь благодаря языку тела

Эту аксиому знает каждый: человек, который врет, потеет сильнее, чем тот, кто говорит правду. Также стоит обратить особое внимание на кивки головой. Как правило, это движение происходит непроизвольно. Однако часто, когда собеседник выдумывает факты, возникает задержка между словами и кивком головой.

Помните поговорку «На воре и шапка горит»? Так вот, человек, который лжет, часто суетлив, ему сложно усидеть на месте, его позы часто неестественны или очень часто меняются.

Человек, который говорит правду, наклоняется в сторону собеседника, лжец — отдаляется. Во время общения многие неосознанно используют зеркалирование – повторяют жесты визави. Неспокойное положение рук (приглаживание волос, поправка галстука, желание сжать что-нибудь) также выдают лжеца.

Участившееся дыхание собеседника свидетельствует о том, что он врет.

Как определить по разговору, что вам врут

Изменение скорости и тембра голоса могут свидетельствовать о лжи. Таким же свидетельством может быть колебание перед ответом или внезапное заикание, долгие паузы. Излишняя болтливость, суетливость и попытки уйти от прямого ответа на простой вопрос также свидетельствуют о лжи. В таком случае стоит обратить дополнительные факторы: мимику лица и движения тела.

Также важно помнить, что неправдивые люди часто путаются в своих ответах, обрывают фразы на середине, отшучиваются от неудобных вопросов. В то же время частое употребление одних и тех же «заученных» механических ответов, скорее всего, свидетельствует о неправдивости данных.

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