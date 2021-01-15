1 февраля на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера 11 сезона психологического проекта «Детектор лжи». Это уникальное реалити о людях, которые хотят рассказать правду. С помощью полиграфа они попытаются доказать свою правоту. Подробнее читайте в материале.

Премьера новых выпусков психологического проекта «Детектор лжи» состоится уже 1 февраля в 19:00!

В 11 сезоне зрители услышат много историй об отношениях. Герои проекта поделятся своими самыми сокровенными историями и тайнами, признаются в грехах или оправдают себя и смогут доказать свою невиновность. Этот сезон о честности: между супругами, детьми и родителями, друзьями, соседями и знакомыми. Героям проекта длительное время приходилось скрывать от близких правду, но сейчас они попытаются рассказать все, не утаивая ни малейшей детали.

«Это проект, который учит жить. И я искренне благодарен участникам за то, что они не побоялись прийти в студию и поделились историями своей жизни. Благодаря их ошибкам, о которых мы говорили, у кого-то, кто посмотрит эту программу, появится шанс поступить по-другому, более мудро и взвешенно», — говорит ведущий реалити Дмитрий Карпачев.

Напомним, «Детектор лжи» — это украинская адаптация британского формата «The Moment of Truth». Проект появился в эфире СТБ в 2012 году, и до 2016-го вышло девять сезонов с ведущим Дмитрием Карпачевым. В 2016 году производство проекта было приостановлено телеканалом СТБ, но уже в 2020 году съемки психологического реалити были возобновлены.

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