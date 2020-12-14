Актриса Алина Сергеева рассказала о секретах счастливых отношений

Сегодня на СТБ состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи» производства Starlight Production. В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. В преддверии премьеры сериала актриса Алина Сергеева, исполнившая главную роль, рассказала, что, по ее мнению, является залогом счастливых отношений.

Актриса отмечает, что важная составляющая длительных и гармоничных отношений – сильные чувства в самом начале совместного пути.

«Первое условие долгих и счастливых отношений ― это сильная влюбленность в их начале, безумная влюбленность с обеих сторон. Только на этом фундаменте, мне кажется, есть шанс построить длительные отношения, а в идеале ― на всю жизнь. Но опять-таки, мы не можем зарекаться и не знаем, на сколько нам друг друга дает Бог в этой жизни, на какое время. Может, кому-то мы только на год нужны, а кому-то ― и жизни мало. Мы же учимся друг у друга и не просто так друг другу достаемся.

У нас есть одна отличная традиция, ― мне кажется, это тоже наш залог счастливых отношений. Мы вообще не спрашиваем утром друг друга, куда кто идет, чем будет заниматься, когда вернется и где будет тогда-то. Если только это не касается моментов, например, когда нужно забрать ребенка. Мы свободны друг от друга в хорошем смысле, но вечером мы встречаемся и не можем замолчать, все рассказываем и обсуждаем. Мы делимся всем, нам до сих пор не скучно разговаривать», ― рассказывает Алина.

Не пропустите премьеру сериала «Объятия лжи» 14 декабря на телеканале СТБ!

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