Подборка фильмов о невербальном поведении

Среднестатистический человек врет три раза за 10 минут разговора. Хотите научиться читать человека и распознавать ложь с первых минут? Или, может, вам больше по душе выявлять ложь благодаря мимике и жестам собеседника? Согласитесь, неплохой навык! Давайте его потренируем? Предлагаем ознакомиться с подборкой художественных фильмов и сериалов об изучении невербального поведения человека и тестировании на полиграфе. Заинтригованы? Тогда вперед ― в нашем материале только самое интересное. Уверяем, после просмотра этих фильмов вам позавидует самый знаменитый детектив.

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«Теория лжи»

Один из самых популярных американских сериалов о расследовании преступлений специалистами, изучающими поведение тела и лица человека во время лжи. Главный герой сериала ― доктор Лайтман. Мужчина считает, что все люди ― вруны, и чтобы доказать это, ему хватит нескольких минут общения с человеком. Любое движение, жест, неосторожное слово позволят уличить вас во лжи. Надо лишь уметь это увидеть. Задача доктора Лайтмана и его коллег — распознать ложь и спасти от тюрьмы невинных людей. Захватывающий сериал, от которого невозможно оторваться очень долго.

«Мыслить как преступник»

По сюжету сериала группа специальных агентов ФБР расследует преступления, совершаемые серийными убийцами, а также случаи особой жестокости. В работе используют так называемые «профили» — психологические портреты преступников, основанные на многолетнем опыте работы, выявлении закономерностей в поведении и статистике. Задача команды ― понять, кто он — преступник, как он думает, что им движет. Именно эти знания и помогают им найти убийцу.

«Профиль убийцы»

Психологический триллер. По сюжету полиция находит на берегу реки скелеты четырех человек. Жестокое убийство: экспертиза устанавливает, что все четверо были убиты совсем недавно, а плоть с них была содрана еще при жизни. Очевидно, что в городе появился маньяк. Чтобы расследовать резонансное преступление и поймать убийцу, на помощь полиции призывают психолога, который должен составить портрет маньяка. Борьба разума с диким желанием убивать. Фильм держит в напряжении до последней минуты.

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«Менталист»

Однажды талантливый психолог Патрик оскорбил «не того парня»: помогая выследить маньяка по прозвищу Красный Джон, герой описывает его как человека крайне слабого, одинокого и ущербного. В ответ на это заявление маньяк жестоко убивает жену и дочь Патрика. С этого момента жизнь главного героя кардинально меняется — он с головой уходит в работу в бюро расследований, чтобы найти Красного Джона. Захватывающая история о жажде мести. Но удастся ли главному герою докопаться до истины?

«Ганнибал»

В центре сюжета — взаимоотношения специального агента ФБР Уилла Грэма и психотерапевта доктора Ганнибала Лектера. Уилл Грэм обладает редким типом мышления, который позволяет примерять на себя роли других людей, вживаться в их образы и понимать логику их поступков. Одним из заданий агента становится найти жестокого маньяка. Однако Уилл оказывается в тупике. За помощью он вынужден обратиться к другому гению ― ведущему психиатру страны Ганнибалу Лектеру…

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