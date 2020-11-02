Сегодня, 2 ноября, в эфире телеканала СТБ выйдет 10 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается выяснить, можно ли доказать свою честность, если сомнениям поддается любое действие. Дать ответ на этот вопрос и найти истину попытается Алина Король. Детали читайте в материале.

В десятом выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет 24-летняя Алина Король. Девушка воспитывает сына от мужчины, который не только отказывается от брака, но и донимает ее постоянными подозрениями в неверности. Четыре года назад любимый Федор буквально унюхал измену – вернувшись домой, он учуял запах секса от своей беременной жены. Алина уже устала доказывать, что не имела отношений с другим мужчиной. Ее последняя надежда – «Детектор лжи». Получится ли у героини доказать свою правоту и избавиться от постоянного прессинга? Смотрите сегодня!

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В 10 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Почему Федор отказывается жениться на матери своего сына?

Можно ли уличить жену в измене, ссылаясь исключительно на нюх?

Сколько раз Федор подозревал свою жену в измене?

Почему Алина сомневается в своем желании быть рядом с Федором?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 10: Можно ли учуять измену беременной жены по запаху? Детектор лжи 10 сезон: в 10 выпуске от 02.11.2020 разбирались, можно ли доказать свою честность, если сомнениям поддается любое действие. Дать ответ на этот вопрос и найти истину попытается Алина Король.

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