Сегодня, 26 октября, в эфире телеканала СТБ выйдет 9 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается выяснить, можно ли рассчитывать на новую жизнь, посвятив себя Богу. Особенно, если в тебе все еще живут призраки прошлого. В кресле проекта разобраться в своей жизни попытается проповедник Алексей Савченко. Детали читайте в материале.

В девятом выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет 40-летний Алексей Савченко из Киева. Мужчина давно мечтает стать пастором и помогать людям, проповедуя Слово Божье. Но Алексей считает, что перед этим ему нужно сбросить с себя груз прошлого. На проекте его цель — доказать знакомым, что теперь он — абсолютно новый человек. Однако кого на самом деле увидят близкие — пастора или преступника?

Больше по теме: «Детектор лжи»-10 выпуск 8: Ревность, побои и обман ― какие скелеты спрятаны в шкафу у героев программы?

В 9 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Почему проповедник Алексей выбрасывал в мусорку Библию?

Почему герой программы решил посвятить свою жизнь Богу?

За какие преступления он сидел в тюрьме?

Правда ли, что Алексей гордится своим прошлым?

Читайте нас также в Viber и Telegram.