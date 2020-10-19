Сегодня, 19 октября, в эфире телеканала СТБ выйдет 8 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается выяснить, когда ревность превращает жизнь семьи в ад. Татьяна Прус с помощью полиграфа попробует доказать своему гражданскому мужу, что верна ему. Детали читайте в материале.

В восьмом выпуске пройти тест на честность постарается 40-летняя Татьяна Прус из Покрова. Женщина уже 8 лет живет со Станиславом, однако с каждым годом совместная жизнь становится все более невыносимой. Ревность буквально поглощает мужчину и заставляет супругу использовать всевозможные средства, чтобы оправдать себя, в том числе и полиграф. Действительно ли ревность Станислава безосновательна? Какие скелеты в шкафу скрывает пара?

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В 8 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Почему Татьяна ворует деньги у собственного мужа?

Правда ли, что у Татьяны были интимные отношения с двумя мужчинами в один день?

Почему гражданский муж пытается всячески контролировать свою жену?

Почему Станислав на протяжении 8 лет совместной жизни так и не позвал Татьяну замуж?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 8: Когда ревность превращает жизнь в ад Детектор лжи 10 сезон: в 8 выпуске от 19.10.2020 разбирались, когда ревность превращает жизнь семьи в ад. Татьяна Прус попробует доказать своему гражданскому мужу, что верна ему

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