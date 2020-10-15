6 книг по невербальному общению

Если вы давно хотели научиться лучше читать людей и понимать их эмоции, то книги по невербальному общению вам в этом помогут. Предлагаем ознакомиться с шестеркой лучших изданий, в которых вы найдете много интересного: от искусства ведения переговоров до выявления лжи собеседника. Все детали читайте материале.

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« Говорите точно! » , Алан Пиз, Барбара Пиз

Авторы этой книги — международные эксперты по «технологиям общения». Издание будет полезно тем, кто хочет научиться выявлять ложь: когда собеседник говорит простые формальности, а когда — искреннюю правду. Также книга поможет научиться расшифровывать невербальные сигналы. Если вы хотите лучше понимать собеседника, уметь слушать и выбирать из разговор самое ценное, то это издание просто создано для вас.

« Язык жестов в любви » , Алан Пиз, Барбара Пиз

Вторая книга именитых авторов. Издание поможет всем, кто ищет свою вторую половинку. С его помощью вы научитесь определять, какие эмоции испытывает человек, общаясь с вами. Проштудировав книгу, вы научитесь нравиться противоположному полу, знакомиться и поддерживать хорошие отношения.

« Психология лжи. Обмани меня, если сможешь » , Пол Экман

Если вы хотите с первых минут разговора распознавать ложь, то эта книга — то, что нужно! Автор дает практические советы о том, как легко понять, что вам врут. Если вы не хотите больше жить в роли жертвы, вам надоело, что об вас вытирают ноги и наглым образом обманывают, то тогда скорее бегите в книжный магазин и ищите это издание.

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« Переговоры. Полный курс » , Гэвин Кеннеди

Книга о ведении переговоров в любых ситуациях. Гэвин Кеннеди — переговорщик с 25-летним опытом ― дает советы по искусству переговоров. В книге вы узнаете о самых распространенных тактиках переговоров, поймете, в чем их минусы, и сможете выбрать для себя оптимальный вариант. Книга также научит вас тому, как подготовиться к предстоящей встрече, как выгодно преподнести свою точку зрения, как вести торги и как сделать процесс переговоров взаимовыгодным для всех участвующих в нем сторон.

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« Я вижу, о чем вы думаете » , Джо Наварро

Джо Наварро — бывший агент ФБР и эксперт в области невербального общения. В своей книге он научит читателя моментально сканировать человека и выявлять ложь и лицемерие. Благодаря этой книге вы научитесь расшифровывать едва заметные сигналы в поведении собеседника, распознавать завуалированные эмоции и сразу же подмечать малейшие подвохи и признаки лжи.

« Психология эмоций » , Пол Экман

Эта увлекательная книга научит вас распознавать, контролировать и корректировать свои эмоции, а также моментально считывать эмоции собеседника, пусть даже самые незначительные и те, которые он пытается скрыть. Написанная просто и увлекательно, книга изобилует интересными фактами, случаями из жизни и полезными практическими рекомендациями.

Больше о том, как распознать ложь, вы узнаете в психологическом проекте «Детектор лжи».

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