Сегодня, 12 октября, в эфире телеканала СТБ выйдет 7 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается выяснить, в какой момент дети перестают быть детьми и становятся соперниками. Героиня выпуска — 23-летняя Валерия Ященко — попробует доказать своей матери, что не имела интимной связи с ее любовником. Детали читайте в материале.

В седьмом выпуске правду будет искать 23-летняя Валерия Ященко из Киева. Девушка устала от длительной обиды матери и с помощью полиграфа хочет доказать женщине, что у нее не было сексуальных отношений с ее любовником. Однако как на самом деле все было – станет известно в программе.

Также в выпуске 32-летняя Елена Соколова попробует наладить отношения с приемными родителями, которые отказались от нее в 11-летнем возрасте.

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В 7 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Почему мама Валерии не воспринимает ориентацию своей дочери?

Правда ли, что родная мать Валерии хотела продать её 70-летнему мужчине за квартиру?

Были ли сексуальные отношения у Валерии с любовником её матери?

Какую страшную тайну скрывала от своей приемной матери Елена Соколова? И почему родители отказались от девочки в 11-летнем возрасте?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 7: Неужели родная мать хотела продать свою дочь за квартиру? Детектор лжи 10 сезон: в 7 выпуске от 31.08.2020 разбирались, в какой момент дети перестают быть детьми и становятся соперниками и может ли мать конкурировать за мужчину с собственной дочерью?

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