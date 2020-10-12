Сегодня, 12 октября, в эфире телеканала СТБ вышел 7 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, может ли мать конкурировать за мужчину с собственной дочерью? Валерия Ященко попытается с помощью полиграфа доказать своей матери, что у нее не было интимной связи с ее любовником. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: «Детектор лжи»-10 выпуск 6: Убийство и вымогательство денег — какие еще тайны откроет бывший криминальный авторитет?

23-летняя киевлянка Валерия Ященко устала от длительной обиды матери и с помощью полиграфа хочет доказать женщине, что у нее не было сексуальных контактов с ее любовником. Однако как на самом деле все было и поверит ли мама своей дочери? Все тайны раскроются только в программе.

Поддержать Валерию в студию пришли ее мама Марта и любимая девушка Татьяна.

Во время проекта Валерия рассказала, что ее мама абсолютно не принимает и не понимает ее ориентацию. Марта искренне надеялась, что дочь перерастет это и сможет построить гармоничное будущее с представителем противоположного пола. Валерия призналась, что в прошлом она фантазировала об интимной связи с мужчиной, который на тот момент состоял в отношениях с ее мамой. Однако девушка уточнила, что эти фантазии вызвали у нее только улыбку и ничего больше.

Также во время выпуска Дмитрий Карпачев выяснил, что Марта хотела продать свою дочь 70-летнему мужчине за квартиру. Однако женщина категорически не согласна с такой формулировкой вопроса. Хотя призналась, что действительно хотела, чтобы Валерия вышла замуж за мужчину, а он в обмен должен был купить ее дочери квартиру.

Но главный вопрос ― были ли интимные отношения у Валерии с любовником Марты? А также какие еще тайны о своей жизни расскажет девушка? Узнайте все подробности в 7 выпуске проекта «Детектор лжи»-10.

Читайте нас также в Viber и Telegram.