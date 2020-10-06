«Детектор лжи»-10: что осталось за кадром

Психологический проект «Детектор лжи» — это уникальный шанс для каждого желающего поговорить с родными и близкими на волнующие темы и рассказать свою правду. Во время кастингов журналисты получают сотни интересных историй, однако не все могут попасть в эфир. Шеф-редактор проекта Людмила Хандусь эксклюзивно для STB.UA рассказала о том, что осталось за кадром: кому из героев так и не удалось пройти кастинг.

Ежедневно в редакцию проекта «Детектор лжи» приходят сотни анкет. Конечно же, не все желающие могут попасть в эфир, но есть те, истории которых запомнились больше всего.

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Так, одна девушка просто затерроризировала редакцию проекта своими письмами. Сначала она писала раз в день. Потом — по пять раз. После общения с потенциальной героиней на предкастинге было принято решение отказать в участии в проекте. Однако после отказа девушка начала писать угрозы журналистам, потом грозилась покончить с собой, а после — убить свою маму! К счастью, это оказались лишь пустые слова.

Одним из потенциальных героев программы был парень, который практически бомжевал на улицах Киева. У него были отношения с девушкой из обеспеченной семьи, которая также переняла его способ жизни. Молодой человек хотел рассказать свою правду на проекте. Однако вечером накануне телепроб один из журналистов получил от героя предсмертную записку, в которой парень обвинял в своей смерти любимую. Конечно, сразу же были приняты все необходимые меры: журналисты в срочном порядке позвонили в полицию, и они приехали на вызов в течение двух минут. Но парня им найти не удалось. На связь он больше не выходил. Вся информация о нем была передана штатному психологу, которой удалось поговорить с парнем. Очевидно, что редакция проекта была вынуждена отказать молодому человеку в участии в программе. А спустя некоторое время журналисты «Детектора лжи» увидели новость о том, что этот парень изнасиловал девушку и сейчас находится в СИЗО…

Еще один мужчина хотел на проекте признаться своей жене, с которой прожил 25 лет в браке, в том, что у него уже 6 лет в другом городе есть любовница, которая родила ему сына. Мужчина хотел рассказать, что все его командировки в Одессу — это ни что иное, как поездки ко второй семье. Ни жена не знала о любовнице, ни любовница — о жене. С помощью проекта мужчина хотел заработать денег, отдать их детям и бросить обеих женщин. Но у него сдали нервы раньше времени, и правда раскрылась. Жена поняла, что муж ей изменяет, и отказалась приходить на передачу.

Но не обходится на проекте и без странных историй. Одна девушка так сильно хотела попасть в шоу, что начала присылать письма с угрозами, в которых обещала убить… лошадь, если ее не возьмут на «Детектор лжи».

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