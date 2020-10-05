Сегодня, 5 октября, в эфире телеканала СТБ вышел 6 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытался выяснить, как доказать свою невиновность, если ты находишься под следствием. Денис Колосов — в прошлом криминальный авторитет — решил рассказать всю правду о своей жизни и доказать, что он не занимался распространением наркотиков. Подробнее читайте в материале.

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36-летний киевлянин Денис Колосов, в прошлом криминальный авторитет, хочет доказать свою невиновность в преступлении. Сейчас мужчина находится под следствием: его обвиняют в распространении наркотиков. Однако Денис утверждает, что его подставили.

Поддержать Дениса в студию пришел его друг и кум Максим, кума Настя и бывшая жена Ярослава.

Во время проекта Денис Колосов рассказал всю правду о том, как он жил в прошлом, а также о том, что толкнуло его стать членом криминальной группировки. Герой выпуска честно признался в своих преступлениях. В частности, Денис рассказал о том, что ему в прошлом приходилось резать людей. Однако мужчина утверждает, что это была вынужденная мера, в которой он как криминальный авторитет должен был показать свою значимость. Поэтому все ножевые ранения, которые он нанес одному из мужчин, были только в ноги и не могли нести угрозу жизни.

Также Денис Колосов сделал еще одно признание: он винит себя в смерти человека. Как рассказал мужчина, несколько лет назад его и еще троих человек задержали сотрудники полиции за вымогательство. Как глава криминальной группировки Денис взял всю вину на себя при условии, что его подельники будут его поддерживать. Однако свои обещания мужчины не сдержали, и пока Денис отбывал наказание в тюрьме, они были на воле. Но спустя некоторое время один из подельников также попал в тюрьму. Денис хотел «наказать» бывшего «коллегу», однако тот не дожил: мужчина повесился намедне встречи с Денисом.

Несмотря на прошлое и все те деяния, которые совершил Денис раньше, он принял решение распрощаться с криминалом. Молодой человек хочет начать жизнь с чистого листа.

Но главный вопрос― занимался ли Денис Колосов распространением наркотиков и были ли они у него 6 мая 2017 года, когда сотрудники полиции задержали мужчину? А также какие еще тайны о своей прошлой жизни расскажет молодой человек? Узнайте все подробности в 6 выпуске проекта «Детектор лжи»-10.

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 6: Убийство и вымогательство денег — какие еще тайны откроет бывший криминальный авторитет? Детектор лжи 10 сезон 6 выпуск: 36-летний Денис Колосов, в прошлом криминальный авторитет, хочет доказать свою невиновность в преступлении: мужчину обвиняют в распространении наркотиков.

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