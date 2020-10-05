Сегодня, 5 октября, в эфире телеканала СТБ выйдет 6 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается выяснить, можно ли доказать свою правоту, если ты находился под следствием. Герой выпуска — бывший криминальный авторитет Денис Колосов — решил рассказать всю правду о своей прошлой жизни и доказать невиновность в преступлении, в котором его обвиняют. Детали читайте в материале.

В шестом выпуске доказать свою честность и даже невиновность попробует 36-летний киевлянин Денис Колосов. Сейчас мужчина находится под следствием, из-за чего от него отвернулись практически все родственники, а его жизнь буквально находится под угрозой. Денис обратился на «Детектор лжи», чтобы спасти себя и доказать: его подставили, и он не имеет никакого отношения к распространению наркотиков. Какой же будет правда? Смотрите сегодня!

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В 6 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Почему Денис Колосов в данный момент находится под следствием?

Что заставило его стать на скользкий путь преступности?

Приходилось ли Денису Колосову убивать людей?

Сумеет ли Денис доказать свою правоту с помощью детектора?

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