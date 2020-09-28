Сегодня, 28 сентября, в эфире телеканала СТБ вышел 5 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытался выяснить, как доказать свою правоту, особенно, если тебя уже втянули в скандал. Героиней сегодняшнего выпуска стала Юлия Панкратова. Девушку втянул в секс-скандал депутат Верховной Рады Украины. Но причастна ли Юлия к нему? Либо она жертва обстоятельств? Подробнее читайте в материале.

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31-летняя одесситка Юлия Панкратова обратилась на проект «Детектор лжи», чтобы рассказать всю правду о секс-скандале, в котором она оказалась по вине одного из депутатов Верховной Рады Украины. Во время работы нардеп Илья Кива, смотря на ее фото с контактными данными в телефоне, поправлял причинное место. После того, как видео, отснятое журналистами, попало в сеть, девушка потеряла практически все: спокойствие, работу и любимого человека.

Поддержать Юлию в студию пришли подруга Екатерина и Владимир Фабиано — владелец агентства, в котором Юлия работала скаутом.

Юлия рассказала о подноготной конкурсов красоты. Как утверждает девушка, национальные и мировые конкурсы красоты купить невозможно, однако у коммерческих мероприятий история немного иная.

Также Юлия размышляла о том, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной. По ее мнению, мужчина должен быть достаточно успешен и зарабатывать около 10 тысяч долларов в месяц. Девушка утверждает, что у нее очень высокие моральные ценности и она никогда не станет вступать в интимную связь за деньги. Однако на вопрос, станцевала ли бы она топлес за 100 тысяч долларов, Юлия ответила утвердительно. Но при этом девушка призналась, что на протяжении полугода у нее не было мужчины. Такое откровение практически повергло в шок группу поддержки Юлии, ведь, по их мнению, она очень красивая и мужчины должны выстраиваться перед ней в очередь. Однако сама героиня утверждает, что не каждый мужчина может ее покорить и у нее нет острой потребности в сексе.

Но главный вопрос, были ли какие-то отношения у Юлии с депутатом Верховной Рады Украины Ильей Кивой? Знакома ли девушка с ним лично? И почему после скандала она потеряла любимого человека? Узнайте все подробности в 5 выпуске проекта «Детектор лжи»-10.

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