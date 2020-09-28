«Детектор лжи»-10 выпуск 5: Кого и за сколько покупают депутаты Верховной Рады Украины?
Сегодня, 28 сентября, в эфире телеканала СТБ выйдет 5 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается выяснить, как можно доказать свою правоту, если тебя уже втянули в скандал. Организатор конкурсов красоты Юлия Панкратова, которая по вине одного из депутатов Верховной Рады оказалась в центре секс-скандала, расскажет свою правду. Детали читайте в материале.
В пятом выпуске в кресло «Детектора лжи» решилась сесть 31-летняя Юлия Панкратова из Одессы. Девушка организовывает конкурсы красоты и даже вошла в топ-100 самых успешных женщин Украины. Но год назад украинский депутат втянул Юлию в скандал просто в зале Верховной Рады. После того, как снятое журналистами видео попало в интернет, Юлия потеряла не только репутацию, но и покой, работу и любимого человека. Однако действительно ли девушка оказалась лишь заложницей ситуации? Это выяснят в студии проекта.
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В 5 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:
- Почему Юлия Панкратова решилась прийти на проект «Детектор лжи»?
- Какие отношения на самом деле связывают Юлию Панкратову и депутата Верховной Рады Илью Киву?
- Можно ли купить победу на конкурсах красоты и если да, то сколько это стоит?
- Сколько стоит приватный танец топлес от Юлии Панкратовой?