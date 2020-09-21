Сегодня, 21 сентября, в эфире телеканала СТБ выйдет 4 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытается выяснить, правда ли, что полиамория — это прежде всего честность по отношению к любимому человеку? Или же это самообман, который просто спасает от одиночества? Сегодня в выпуске вы узнаете, что толкает людей в полиаморные отношения. Детали читайте в материале.

В четвертом выпуске в кресло «Детектора лжи» сядет 32-летний программист Мурад Дадашев из Киева. Мужчина — полиамор: у него есть официальная жена и любовница. Женщины не только знакомы друг с другом, они обсуждают возможность совместного проживания. Но что скрывает герой программы, и почему он остановился именно на таких отношениях? Об этом узнайте сегодня!

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В 4 выпуске психологического проекта «Детектор лжи»-10 вы узнаете:

Почему Мурад Дадашев решил отдать предпочтение полиамории?

Как относится к выбору альтернативных отношений мама героя — Гюльнара?

Какой, по мнению Мурада, должна быть идеальная семья?

Почему Мурад считает себя одиноким?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 4: Откровения полиамора Детектор лжи 10 сезон: в 4 выпуске от 21.09.2020 разбирались, что такое полиаморные отношения: честность по отношению к любимому человеку или самообман

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