Сегодня, 21 сентября, в эфире телеканала СТБ вышел 4 выпуск 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев попытался выяснить, что такое полиамория и почему некоторые выбирают именно такой вид отношений. Герой программы Мурад Дадашев рассказал, почему решил отказаться от традиционной семьи и как к его выбору относится мама. Подробнее читайте в материале.

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32-летний киевлянин Мурад Дадашев обратился на проект «Детектор лжи», чтобы рассказать, почему он решил стать полиамором. У мужчины есть жена и любовница. Поддержать его в студию пришли супруга Марина, очень близкий друг семьи Николай, а также мама героя — Гюльнара, которая присутствовала на проекте по скайпу.

Как признался Мурад, во время знакомства со своей нынешней женой он сразу же рассказал о том, что отдает предпочтение полиамории. Мужчина считает, что это — честно по отношению к возлюбленной. Марина не сразу приняла такой выбор своего мужчины, но потом смирилась и приняла его точку зрения. К тому же женщина считает, что и она тоже -— полиамор, но тем не менее, иногда ревнует мужа к любовнице — Валентине.

Однако мама Мурада Гюльнара не принимает своего сына таким, какой он есть. Женщина считает, что полиамория — деградация человеческих отношений. Она категорически против такого выбора своего сына и никогда не смирится с его позицией. Как рассказал Мурад, после признания своей матери в бисексуализме он натолкнулся на непонимание. Гюльнара же считает, что это страшный грех и никогда не простит сына, если он еще хоть раз попробует секс с мужчиной или несколькими партнерами. Для матери это гедонистическая философия, которую она не приемлет.

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В свою очередь ведущий проекта Дмитрий Карпачев призвал Гюльнару сделать выбор: либо принять своего сына таким, какой он есть, либо остаться при своем мнении. Однако женщина уверена, что не сможет найти общий язык с сыном, если он в будущем не откажется от полиаморных отношений.

Также во время выпуска Мурад признался, что попросит свою женщину сделать аборт, если вдруг она случайно забеременеет. Мужчина считает, что люди не должны подстраивать себя под интересы детей, а еще он не хочет плодить нищету и таких уродов, как он сам. И это несмотря на то, что является отцом двухлетнего Тимофея. Однако сейчас Мурад не принимает никакого участия в его воспитании и не помогает финансово. Хотя признался, что ему больно от того, что для своего сына он — никто. Но мужчина все же надеется, что в будущем будет принимать участие в его жизни. Мурада поддержала и его супруга — Марина.

Также Дмитрий Карпачев выяснил, что герой чувствует себя одиноким. Более того, мужчина признался, что испытывает стыд из-за своего способа жизни и боится одиночества.

Сможет ли Мурад найти ответы на главные вопросы, и примет ли его собственная мать? Узнайте все подробности в 4 выпуске проекта «Детектор лжи»-10.

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 4: Что толкает людей в полиаморные отношения? Детектор лжи 10 сезон 4 выпуск: 32-летний киевлянин Мурад Дадашев обратился на проект, чтобы рассказать, почему он решил стать полиамором. У мужчины есть жена и любовница

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